Der mobile Dorfladen: Regionale Produkte digital verteilt

Ein mobiler Dorfladen wird ab Mitte August in Nordbayern die Runde machen. Dabei handelt es sich um einen Lkw, der regionale Produkte an entlegene Dörfer verkauft, die über schlechte Einkaufsmöglichkeiten verfügen. Was mit regionalen Produkten anfängt, könnte sich zu einem weit umfangreicheren Projekt entwickeln.