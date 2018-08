USA: Beamtin für Scherz mit Putin-Bild bestraft

Die Beraterin des US-Kongressmitgliedes der Demokratischen Partei des US-Bundesstaates Colorado, Katie March, ist einer Disziplinarstrafe unterzogen worden, weil sie an einem Scherz mit dem Bild des russischen Staatschefs Wladimir Putin in der US-Präsidentengalerie im Capitol in Denver beteiligt war. Das berichtete die Zeitung „Denver Post“.