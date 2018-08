Israelische Militärs dürfen Waffen auch nach Entlassung behalten

Nach der neuen Regelung dürfen Offiziere und Unteroffiziere der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) ihre Waffen und Waffenscheine nach der Entlassung aus dem Reservedienst behalten.

Darüber hinaus dürfen nun hunderttausende Veteranen der israelischen Armee Feuerwaffenlizenzen erhalten.

© Sputnik / Станислав Савельев Weder Palästina noch Israel werden neuen Friedensplan mögen – US-Sonderbeauftragte

Diese Maßnahmen sollten zu einer erhöhten Sicherheit in der israelischen Gesellschaft beitragen, heißt es in der Mitteilung. Je mehr qualifizierte Zivilisten Waffen tragen würden, desto größer sei die Chance, Angriffe zu vereiteln und die Zahl der Opfer zu reduzieren, so Erdan.

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verfügen zurzeit etwa 145.000 israelische Zivilisten über Waffenlizenzen. Dank der allgemeinen Wehrpflicht und infolge der liberalisierten Waffenpolitik wird die mögliche Anzahl der qualifizierten Schusswaffenbenutzer in der Öffentlichkeit um mehr als eine halbe Million Menschen zunehmen. Nicht nur Freiwillige bei der Polizei sondern auch Mitarbeiter der Rettungsdienste und Fahrer im öffentlichen Verkehr können eine Waffenlizenz erhalten.