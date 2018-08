Brutaler Kampf: Weißer Hai tötet Delfin und verliert Beute an größeren Hai – VIDEO

Drei Austernzüchter haben vor der Küste von Smoky Bay in Südaustralien ein seltenes Naturspektakel erlebt. Ein Weißer Hai hat einen Delfin erbeutet und will ihn in aller Ruhe verspeisen. Plötzlich taucht ein zweiter, größerer Weißer Hai auf. Die zwei Giganten kämpfen dann um den Kadaver.