„Ich mag es immer, wenn das Wetter schön ist. Sie haben ein gutes Wetter und wunderschöne Mädchen. Und auch gute Leute. All das sind die Voraussetzungen für ein gutes Konzert”, gab Kusturica gegenüber Journalisten preis.

Sanktionen wegen Krim-Reisen? Emir Kusturica erklärt, warum er keine Angst davor hat

Der Regisseur fügte hinzu, er wolle in der Zukunft einen Film auf der Krim drehen. Die Krim sei immer ein russisches Territorium gewesen und ihr Status stehe außer Frage. „Ich finde es sehr nett, dass die Krim russisch ist. Das ist ein Gebiet, das immer russisch war“, so Kusturica.

Er betonte, er habe keine Angst vor Sanktionen seitens der ukrainischen Behörden wegen seines Besuchs auf der Halbinsel.

Kusturica landete am Mittwoch auf dem internationalen Flughafen Simferopol. Seine Band No Smoking Orchestra gibt am 22. August das einzige Konzert im Kino- beziehungsweise Konzertsaal „Jubilejny“ in Jalta.

„Krim ist ein Teil Russlands": Emir Kusturica kritisiert Position westlicher Länder

„Sie haben einen guten Präsidenten. Ohne ihn würde es keinen Flughafen geben“, sagte der Musiker bei der Ankunft. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Filmregisseur die Halbinsel Krim besucht. Damals geriet er in die Datenbank der ukrainischen regierungsnahen Webseite „Mirotworetz“.

Die Krim hatte sich nach dem Referendum vom März 2014 von der Ukraine losgelöst und war am 18. März auf Wunsch ihrer Bevölkerung in den Staatsverband Russlands aufgenommen worden. Die Ukraine betrachtet die Halbinsel weiterhin als ihr Territorium, das „zeitweise okkupiert“ ist. Russlands Präsident, Wladimir Putin, zufolge ist das Problem der Krim ein für alle Mal gelöst.