Russlands Hilfe für Donbass-Zivilisten: Ministerium nennt Frist für 80. Hilfskonvoi

Das russische Zivilschutzministerium hat bereits die 80. Autokolonne mit humanitären Hilfsgütern für die Bevölkerung der Gebiete Lugansk und Donezk aufgestellt. Dies teilte der Pressedienst der Behörde am Mittwoch mit.

Der Hilfskonvoi wurde demnach in der Siedlung Kowaljowka des Gebiets Rostow in Südrussland endgültig aufgestellt und soll sich am Donnerstag auf den Weg nach Donezk und Lugansk machen. 500 Tonnen Hilfsgüter, unter anderem Lebensmittel, Babynahrung, Medikamente und medizinische Anlagen sollen befördert werden.

Der vorhergehende humanitäre Hilfskonvoi war am 26. Juli im Donbass eingetroffen. Die nächste Lieferung von Hilfsgütern soll im September nach Donezk und Lugansk gebracht werden.

Humanitäre Hilfskonvois des russischen Zivilschutzministeriums hatten seit dem August 2014 der Ostukraine mehr als 76.000 Tonnen Hilfsgüter zukommen lassen.