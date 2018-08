Schumacher „weint“: Verwandte über Zustand des Formel-1-Stars

„Wenn man ihn in seinen Rollstuhl setzt, mit Blick auf eine wunderschöne Berg- und Seenlandschaft, weint Michael manchmal“, zitiert die Zeitschrift die Verwandten.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die Schumacher-Familie angeblich einen Umzug nach Spanien geplant hätte. Schumachers Managerin Sabina Kehm dementierte dies später.

Am 29. Dezember 2013 erlitt der damals 44-jährige Michael Schumacher bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Sportler befand sich lange im Koma. Später wurde berichtet, dass er seine Verwandten erkenne und ihnen sogar zunicken könne.

Die Familie gibt keine Tatsachen zum Gesundheitszustand von Schumacher öffentlich bekannt und ersucht um Wahrung seines Rechts auf Privatsphäre.

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister wurde nach dem Unfall in seinem Schweizer Privatanwesen am Genfer See von 15 Medizinspezialisten betreut, darunter Ärzte, Krankenschwestern und Therapeuten.