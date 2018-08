Atomhölle im Pazifischen Paradies – Amerikanisches Atommülllager in FOTOs

1977 beschlossen die US-Behörden, gefährliche Abfälle auf Inseln zu entsorgen, und sammelten im Laufe von drei Jahren mehr als 100.000 Kubikmeter verseuchten Bodens an. Dann wurde er mit Zement gemischt und in einem 106 Meter breiten und neun Meter tiefen Krater an der nördlichen Spitze von Runit vergraben. Dieser Riesenkrater, in dem die Atomabfälle vergraben wurden, war nach der Explosion der Testbombe „Kaktus“ im Jahre 1958 entstanden.

Es wurde entschieden, den Krater mit der Gesamtfläche von 30.000 Quadratkilometern mit einer Kuppel aus 358 Betonplatten abzudecken.

Das gesamte Projekt der Entsorgung von radioaktiven Stoffen sollte die US-Behörden 239 Milliarden Dollar kosten.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten für die „Kaktus“-Kuppel 1980 erklärte die US-Regierung die südlichen und westlichen Inseln des Atolls für das Leben sicher und die Bewohner von Eniwetok kehrte in ihre Häuser zurück. Heute wird die Kuppel von Touristen besucht, Wissenschaftler warnen jedoch, dass dieser Ort nicht der sicherste auf der Erde sei.