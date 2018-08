Vom falschen Söder zum echten Hutbürger – Abgeordneten-Gezwitscher, Folge 5

Die Arbeitswoche eröffnet der „glühende Sozialdemokrat“ aus Würselen, Martin Schulz, höchstpersönlich. Mit knapp 700.000 Followern ist der SPD-Politiker, der den Schulz-Zug einst ins Rollen brachte, noch immer absoluter Spitzenreiter unter den Bundestagsabgeordneten auf Twitter. Wer so beliebt ist, muss dann auch nicht viel machen. Und wenn Martin Schulz dann doch mal etwas twittert, muss es wichtig sein. So wichtig wie Griechenland zum Beispiel.

Die Griechen waren erfolgreich und werden die Hilfsprogramme verlassen. Das ist ein Grund zur Freude. Doch sie mussten viele Opfer bringen. Ich hoffe, wir alle haben gelernt, dass Rettungen nicht auf Kosten des Volkes gehen dürfen.https://t.co/P6FqMHU5wM — Martin Schulz (@MartinSchulz) 20 августа 2018 г.

Da müssen natürlich auch die Spitzenpolitiker anderer Parteien mitziehen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch findet nicht, dass Griechenlands neue Selbständigkeit ein Grund zum Feiern ist.

Kein Grund zum Feiern. Nach 8 Jahren Diktat europäischer #Austeritätspolitik ist Armut in #Griechenland gestiegen, Kaufkraft gesunken, sind Renten und Löhne vielfach niedriger und auch die Wirtschaftsleistung ist dramatisch gesunken. Eine verheerende Bilanz für viele Griechen. pic.twitter.com/Smtudg9vdB — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 20 августа 2018 г.

Alice Weidel (AfD) findet Griechenland auch zu arm. Zu arm, um in der Euro-Gruppe zu bleiben.

++#FakeNews der €-Gruppe – das nächste „Rettungspaket“ kommt bestimmt!++

Der Starrsinn, Griechenland um jeden Preis in einer Währung festzuhalten, die der eigenen Wirtschaftskraft nicht entspricht, kommt die Bürger in 🇩🇪 & 🇬🇷teuer zu stehen.#AfD

➡️https://t.co/Fu4s805WFe pic.twitter.com/NeXsLbu3kX — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 20 августа 2018 г.

So zwitschert sich der Bundestag durch den #Urlaub

Wer „Anstand“ plakatiert, kopiert nicht einen Slogan des politischen Mitbewerbers und füllt eine so lautende Webseite auch noch mit groben Unwahrheiten. Eine stillose und für das politische Klima generell unverantwortliche Aktion der bayerischen #SPD — Volker Ullrich (@VolkerUllrich) 21 августа 2018 г.

Die Schlagzeilen am Dienstag macht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Unfreiwillig. Offenbar hat seine CSU die Digitalisierung verschlafen und setzt im Wahlkampf auf Plakate und Bürgersprechstunden. Auch den Slogan der Kampagne „Söder macht’s“ gibt es nur analog. Das hat sich die Konkurrenz von der SPD zunutze gemacht und sich die Domain sowie Profile in den sozialen Netzwerken unter diesem Wahlspruch gesichert. Die findigen SPDler verbreiten darüber, was Herr Söder so alles falsch macht. Der CSU-Abgeordnete Volker Ullrich findet das unanständig.

Selber schuld, sagt die SPD. Wer das Handwerk nicht beherrscht, soll sich nicht beschweren.

Herr Blume hat die Seite https://t.co/si4RyTRLCl nicht gelesen: Dort steht das Wahlprogramm der @BayernSPD im Mittelpunkt. Klar ist: Die #CSU hat sich in ihrer Wahlkampagne einen groben Schnitzer erlaubt. Wer das Handwerk nicht beherrscht, sollte sich nicht beschweren. — Uli Grötsch (@UliGroetsch) 21 августа 2018 г.

Trotz der Häme steigt die CSU am Mittwoch munter ein ins digitale Zeitalter. Was Söders Wahlkampfteam verpatzt hat, soll jetzt eben die sympathische Dorothee Bär richten. Die Staatsministerin für Digitales twittert vielversprechend von der ersten Sitzung des Digitalrates.

Die erste Sitzung des Digitalrates der Bundeskanzlerin fängt schon mal sehr vielversprechend an! pic.twitter.com/VzeUKrAXyZ — Dorothee Bär (@DoroBaer) 22 августа 2018 г.

Das war auch dringend nötig, meldet sich Cem Özdemir zu Wort.

Die Bundesregierung hat den #Digitalrat dringend nötig, denn die Merkel-Kabinette haben die Digitalisierung 13 Jahre lang verschlafen. Datenpolitik und Künstliche Intelligenz sollten Schwerpunkte des neuen Gremiums sein. Beim Breitbandausbau gilt: Endlich umsetzen! — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 22 августа 2018 г.

Ganz sicher nicht, kontert Linken-Parteichef Bernd Riexinger. Die simulieren doch nur.

Raus der digitalen Steinzeit mit neuem #Digitalrat der #Bundesregierung? Sicher nicht, die Probleme sind bekannt: fehlender #Breitbandausbau, verschlafene Entwicklung und unkritisches Herangehen. Der #Digitalrat soll Aktion simulieren — drüber reden kostet bekanntlich nicht! — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 22 августа 2018 г.

Und Mister „Digital first, Bedenken second“ von der FDP fragt sich, warum jetzt plötzlich alle für Digitales zuständig sind.

In der #GroKo sind irgendwie alle für #Digitalisierung zuständig – jetzt auch noch ein #Digitalrat. Weniger ist manchmal mehr: für ein #Digitalministerium. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 22 августа 2018 г.

Lindners Parteikollegin Katja Suding hingegen hat keine Berührungsängste mit der digitalen CSU.

Der #Hutbürger aus Sachsen, der die Polizei Sachsen dazu brachte, Pressearbeit des @zdf zu behindern, arbeitet beim LKA Sachsen.

Keine Pointe. https://t.co/rU8jmqAEDL — anke domscheit-berg (@anked) 23 августа 2018 г.

Am Donnerstag kann Bayern aufatmen, denn jetzt blickt alle Welt nach Sachsen. Das plötzliche Interesse verdankt das Bundesland einem Pegida-Demonstranten mit Deutschland-Hut, der einem ZDF-Kamerateam die Meinung geigt und sich bei der Polizei darüber beschwert, dass er gefilmt wird. Blöd nur, dass sich alsbald herausstellt: Der Mann ist beim Landeskriminalamt Sachsen beschäftigt. Die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg kann die Pointe in der Komödie um den #Hutbürger nicht finden.

Währenddessen beeindruckt ihren Parteikollegen Lorenz Gösta Beutin wohl vor allem der Look des Pöblers:

Und FDP-Mann Konstantin Kuhle versteht die Aufregung gar nicht.

Was haben diese Pegida-Leute nur für ein Luschen-Verständnis von Versammlungsfreiheit? Wenn ich auf eine Demonstration gehe, muss ich damit rechnen, Gegenstand öffentlicher Wahrnehmung und Berichterstattung zu sein. Deswegen gehe ich ja auf eine Demonstration. — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) 23 августа 2018 г.

SPD-Mann Uli Grötsch hat eine Diagnose:

#Sachsen ist in Teilen ein "#failedstate": Die rechtsgerichteten Parteien fahren das Land an die Wand. Pöbelnder Mitarbeiter des #LKASachsen auf #Pegida-Demo? Zeit, dass sich was ändert! — Uli Grötsch (@UliGroetsch) 23 августа 2018 г.

Zum Wochenausklang ließe sich bestimmt auch ein mehr oder minder interessantes Diskussionsthema unter den twitternden Abgeordneten finden. Aber weil Söder und Hutbürger nicht mehr zu toppen sind, entlassen wir sie mit Karl Lauterbach ins Wochenende.

Wahlkampf am Strand von Nizza. Zielgruppe: Kollegen aus der Ärzteschaft. Montag zurück in Berlin pic.twitter.com/c3uDFvF9Vc — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 24. August 2018

P.S.: Ohne Fliege hätten wir ihn auch nicht erkannt, aber der Mann mit dem Sonnenhut scheint wirklich der SPD-Abgeordnete zu sein.