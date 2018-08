So viele Frauen dienen in ukrainischer Armee – Kiew

Wie Geraschtschenko am Samstag in ihrem Facebook-Account schrieb, ist die Militärparade anlässlich des 27. Jahrestages der Unabhängigkeit der Ukraine am Freitag in Kiew „reibungslos und ideal“ verlaufen.

„Das einzige, was gefehlt hat – ein besonderer Akzent, dass auch eine zusammengesetzte Einheit von Soldatinnen erstmals auf dem Kreschtschatik (der Kiewer Hauptstraße – Anm. d. Red.) marschiert ist.“

Insgesamt dienten in der Armee vertragsmäßig 25.000 Ukrainerinnen, wobei 3.000 von ihnen Offiziere seien, schreibt sie.

Laut Geraschtschenko leisten die Frauen ihren Dienst ebenso wie die Männer.