Kiew: Grandiose Militärparade oder Pannen-Show?

Am 24. August, dem 27. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit, fand in Kiew die größte Militärparade in der modernen Geschichte des Landes statt – so zumindest wurde sie von ukrainischen Politikern und regierungsnahen Medien gelobt. Doch die Show war nicht ganz so perfekt, wie man es sich in Kiew gewünscht hatte.