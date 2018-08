Neue Demos und Gerüchteküche zum Mord von Chemnitz

Der Mord an einem 35-Jährigen und die darauf folgenden Demonstrationen in Chemnitz sorgen für Bestürzung und Spekulationen. Die Polizei hält sich bedeckt zu den Nationalitäten sowohl der Opfer als auch der Täter der Messerstecherei. Für Montag wird mit weiteren Demonstrationen gerechnet.

Bei dem in Chemnitz Getöteten soll es sich um den Tischlerlehrling Daniel Hillig handeln.

Der 35-Jährige erlag am Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen durch Messerstiche. Seine beiden Begleiter (33 und 38 Jahre alt) wurden ebenfalls schwer verletzt. Einer der beiden soll noch in Lebensgefahr schweben. Unter anderem die „BILD“ hatte berichtet, dass es sich bei den drei Männern um Deutsche russischer Abstammung handelt. Zu Daniel Hillig heißt es jedoch inzwischen, dass er Chemnitzer mit kubanischen Wurzeln war.

Erste Meldungen zu den Vorfällen in Chemnitz berichteten, dass im Anschluss an ein Stadtfest in Chemnitz in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Gruppe von bis zu zehn Migranten eine Frau belästigt hätten. Dies wurde allerdings von der Polizei bisher nicht bestätigt.

Entgegen der in einigen Medien kursierenden Infos, gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand bzgl. des Tötungsdelikts in #Chemnitz keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging. Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen! https://t.co/CnC0SGZ1oT pic.twitter.com/kXHGHSJb0u — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 26 августа 2018 г.

Inzwischen reißen die Spekulationen, vor allem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, nicht ab. Der Twitter-User Jens schreibt von „einem versuchten Raub“ und einem anschließenden „Überfall durch eine Gruppe“.

Laut unmittelbar an den Ereignissen Sonntag Nacht Beteiligten gab es einen versuchten Raub eines einzelnen Ausländers auf #DanielHillig und danach einen Überfall durch eine Gruppe. In dessen Verlauf wurden den 3 Beteiligten erhebliche Stichverletzungen zugefügt. #c2608 #Chemnitz — Jens 🇩🇪 (@friesenjens) 27 августа 2018 г.

Hillig und seine zwei Begleiter seien zu Hilfe geeilt und dann mit der Gruppe in Streit geraten. Die Männer wurden verletzt, die Täter flüchteten.

Verschiedene Quellen berichten davon, dass Hillig mit 25 Messerstichen getötet wurde.

Das Tatmesser wurde von der Polizei hinter der Bühne des Stadtfestes gefunden. Zwei Tatverdächtige wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Haupttäter soll ein 23-jähriger Tunesier sein, wie ebenfalls verschiedene Quellen berichten. Auch dies ist nach wie vor nicht bestätigt. Die Polizei Chemnitz spricht lediglich von „mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten“.

Am Sonntagmittag hatte die Alternative für Deutschland (AfD) zu einer Demo in der Nähe des Tatorts aufgerufen. Laut Polizei nahmen rund 100 Personen daran teil.

Unterstützung gab es unter anderem vom AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier.

Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringendendie "Messermigration" zu stoppen!

Es hätte deinen Vater, Sohn oder Bruder treffen können! — Markus Frohnmaier (@Frohnmaier_AfD) 26 августа 2018 г.

Um 16 Uhr am Sonntag wurde das Stadtfest zum Jubiläumsgeburtstag von Chemnitz abgebrochen. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Fest nach Schlägereien vorzeitig abgesagt. Gleichzeitig kam es am Sonntagnachmittag im Zentrum von Chemnitz nach einem Aufruf des Fanklubs des Chemnitzer FC zu einer weiteren Demonstration mit diesmal geschätzt 1000 Teilnehmern. Die Demonstranten skandierten Sprüche wie „Das ist unsere Stadt“ und „Wir sind das Volk“.

Die Stimmung soll aggressiv gewesen sein. Es kam zu Beschimpfungen und Übergriffen auf „nicht-deutsch“ aussehende Bürger. Darauf erhöhte die Polizei ihr Aufgebot. Gegen Abend wurde bekannt, dass es sich bei dem Opfer wohl um Daniel Hillig handelt, und es gab spontane Trauer- und Gedenktreffen in Chemnitz. Die Nacht verlief relativ ruhig. Für den heutigen Montag wurde in Chemnitz zu einer weiteren Demonstration und zu einer Gegendemonstration aufgerufen.

Im Laufe des Montags wird mit einer Pressekonferenz der Polizei Chemnitz zu den Vorfällen gerechnet.

