Haftbefehle gegen Syrer und Iraker nach tödlicher Messerattacke in Chemnitz

Nach der tödlichen Messerattacke in der Nacht zu Sonntag hat die Polizei offenbar einen schnellen Fahndungserfolg erzielt. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen. Dabei handelt es sich offenbar um einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen irakischen Staatsbürger.

© AFP 2018 / DPA/ Andreas Seidel Neue Demos und Gerüchteküche zum Mord von Chemnitz

In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es, die beiden Beschuldigten sind aufgrund bisheriger Ermittlungen dringend verdächtig, am Sonntag, den 26.08.2018 gegen 3 Uhr in Chemnitz nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung ohne rechtfertigenden Grund mehrfach mit einem Messer auf einen 35-jährigen Deutschen eingestochen zu haben. Der Mann erlag noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv, zum genauen Tatablauf und zur Tatwaffe dauern laut Staatsanwaltschaft an.

Am Sonntag nach der Tat hatten sich Hunderte Menschen zu einem Protestzug durch Chemnitz verabredet. Dabei sollen sie nach Angaben verschiedener Medienberichte Polizisten sowie Migranten attackiert haben. Laut der Polizei in Chemnitz gehen auch hier die Ermittlungen weiter. Für den heutigen Montag sind in der sächsischen Stadt weitere Demonstrationen sowohl gegen Fremdenfeindlichkeit als auch von rechten Organisationen geplant.

