Zum Kampf gegen Drohnen: Neue Einheiten in russischer Armee gebildet

In der russischen Armee sind mobile Gruppen zum Kampf gegen die Drohnen geschaffen worden, wie der Pressedienst des Militärbezirks Süd mitteilte. Diese nutzen die Erfahrung der Kampfhandlungen in Syrien.

„Die mobilen Sondergruppen zum Kampf gegen die Drohnen wurden in den Einheiten des Militärbezirks Süd gebildet, um die Erfahrungen, die die russischen Spezialisten bei der Erfüllung der Kampfaufgaben in Syrien gesammelt haben, anzuwenden“, hieß es aus dem Pressedienst.

© Sputnik / Walerij Melnikow Kalaschnikow-Anti-Drohnen-Gewehr geht in Serie

Am Donnerstag sollen auf dem Fluggelände Marinowka in der Region Wolgograd die taktischen Sonderübungen mit diesen mobilen Gruppen stattfinden. Bei diesen Übungen, an denen auch die Fachleute für die elektronische Kampfführung und Flugabwehr teilnehmen sollen, werden die Einheiten die Entdeckung und Vernichtung von Drohnen unter Verwendung der Komplexe „Zhitelj“ und „Lessotschek“ trainieren.