Kundgebung in Chemnitz nach tödlicher Messerattacke

Nach der tödlichen Messerattacke in der Nacht zu Sonntag, bei der ein 35-jähriger Mann getötet wurde, findet in Chemnitz eine Demo statt.

Bei einem Stadtfest in Chemnitz kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Messerstecherei, bei der ein 35-jähriger Mann getötet wurde. Seine beiden Begleiter (33 und 38 Jahre alt) wurden ebenfalls schwer verletzt. Einer der beiden soll noch in Lebensgefahr schweben.

Zudem fanden spontane Demonstrationen durch die Innenstadt statt, bei denen es laut Medienberichten zu tätlichen Übergriffen auf Einwanderer und Polizisten gekommen war.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat inzwischen Haftbefehle gegen einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker erlassen.