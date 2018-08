Chemnitz brodelt: Exklusive Aufnahmen der Massendemos

Nach der grausamen Messerstecherei mit tödlichem Ausgang am Sonntag ist es zu spontanen Ausschreitungen im sächsischen Chemnitz gekommen. Die Wut der Menschenmenge richtete sich gegen Einwanderer und Polizisten. Nachdem die Krawalle von der Polizei beendet wurden, haben die Protestler Massendemos am nächsten Tag in der Stadtmitte angekündigt.