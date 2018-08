Größere Bildschirme und verschiedene Preise? Apple soll drei neue iPhones vorstellen

Der US-amerikanische Konzern Apple will der Öffentlichkeit gleich drei neue iPhones präsentieren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf dem Unternehmen nahestehende Quellen berichtet.

Das Design der Modelle soll sich an dem des iPhone X orientieren. In drei Hauptpunkten würden sich die Handys jedoch voneinander unterscheiden: Preis, Funktionen und Bildschirmgröße.

© Foto : Pixabay Apple knackt 1000000000000-Dollar-Marke

Das günstigere Modell, das intern den Codenamen N84 trägt, soll ein 6,1 Zoll großes Display bekommen. Im Gegensatz zum über 1000 Euro teuren iPhone X soll es einen LCD-Bildschirm statt der kontrastreicheren OLED-Technologie haben – und der Rahmen werde aus Aluminium statt Edelstahl sein. Zudem soll das neue Einstiegsgerät, das iPhone 9 heißen dürfte und das iPhone 8 und iPhone 8 Plus ablöst, in diversen Farbvarianten in den Handel kommen und auf eine Hauptkamera mit nur einer Linse setzen.

Ein anderes Modell mit Codenamen D32 werde vermutlich als iPhone XS starten und eine erneuerte Version des aktuellen iPhone X mit 5,8-Zoll-Display darstellen.

Es ist laut Bloomberg auch zu erwarten, dass Apple neben einer Auffrischung des iPhone X mit seinem 5,8-Zoll-Display auch eine größere Plus-Version mit 6,5 Zoll großem Display auf den Markt bringt, die intern den Codenamen D33 trägt.

Die mit dem iPhone X eingeführte Gesichtserkennung FaceID werde nun in allen Modellen den Fingerabdruck-Sensor ersetzen.