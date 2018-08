Russland will erneut sowjetischen Rekord brechen

„In diesem Jahr wird die Schwelle von 420 Millionen Tonnen überschritten. Wir werden wohl die maximale Fördermenge der sowjetischen Zeit übertreffen, die im Jahr 1988 erreicht wurde. Auch das Volumen der Kohleveredelung wird sich nach unserer Einschätzung bis auf 195 Millionen Tonnen erhöhen – das sind 28 Prozent mehr“, sagte Nowak.

© REUTERS / Jason Lee/File Photo Wann Öl, Gas und Kohle in Russland ausgehen - Putin

In Russland sei in den letzten sechs Jahren ein Wachstum bei der Kohleförderung von insgesamt 15,5 Prozent, also bis auf 410 Millionen Tonnen, zu verzeichnen. „Es wurden bereits die Ziele erreicht, die für das Jahr 2030 gesetzt wurden. Wir sind also diesem Zeitplan wesentlich voraus.“

Im Jahr 2017 hatte Russland mit 134 Millionen Tonnen Weizenernte ebenfalls einen sowjetischen Rekord gebrochen.