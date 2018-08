Syrien: Terroristen halten über 2.000 „Unzuverlässige“ in Idlib fest

Terroristen haben in der syrischen Provinz Idlib laut dem russischen UN-Botschafter Wassili Nebensja über 2.000 Menschen festgehalten, die sich dem Waffenstillstand anschließen wollen.

„Die Terroristen haben mehr als 2.000 ‚Unzuverlässige‘ festgehalten, die sie als Anhänger der Waffenruhe mit den syrischen Behörden betrachten“, sagte Nebensja am Dienstag bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates.

© Sputnik / Iliya Pitalev „Erhaltung des Status quo unmöglich“: Nebensja appelliert an Extremisten in Idlib

Zudem sagte er, Moskau rufe die Kommandeure illegaler bewaffneter Formationen in Idlib auf, die Waffen zu strecken, da die Erhaltung des Status quo unannehmbar sei.

Am Samstag hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow erklärt, dass die Terroristen von „Haiʾat Tahrir asch-Scham“ eine Provokation vorbereiten würden, um Damaskus des Einsatzes von Chemiewaffen gegen Zivilisten in der syrischen Provinz Idlib zu bezichtigen. Dies würde dann als Vorwand für einen Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf Regierungsobjekte in Syrien dienen.

Zu diesem Zweck, so Konaschenkow, sei ein US-Zerstörer mit 56 Marschflugkörpern an Bord im Persischen Golf eingetroffen und ein Bomber B-1B auf den Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar verlegt worden.

Ein weiterer Hinweis auf die Vorbereitung eines erneuten Schlags der US-Verbündeten gegen Syrien seien haltlose Aussagen einer Reihe von Vertretern der USA, Großbritanniens und Frankreichs vom 22. August. Demnach bestehe die Absicht, auf vermeintliche „C-Waffen-Einsätze“ durch die syrische Regierung kategorisch zu reagieren.

Die Provinz Idlib bleibt zurzeit die einzige Region Syriens, die immer noch nicht von der Regierung kontrolliert wird.