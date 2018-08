Explosion im Westen Iraks – Viele Tote

Am Mittwochmorgen ist es zu einer Explosion in der Provinz Anbar im Westen des Iraks gekommen. Medien berichten von mehreren Opfern.

Nach Angaben des Fernsehsenders Sky News Arabia fielen mindestens 21 Menschen der Explosion zum Opfer. Die Agentur Reuters meldet nicht weniger als acht Tote und zwölf Verletzte, während die AFP unter Verweis auf Ärzte von fünf Verstorbenen und 26 Verwundeten berichtet.

Auslöser soll ein Autobombenanschlag an einer Sicherheitskontrolle unweit der Grenze zwischen dem Irak und Syrien in der Region Qaim der Provinz Anbar gewesen sein. Der Wagen sei neben irakischen Militärs und Kämpfern der Gruppe „Al-Haschd asch-Schaabi“ in die Luft gesprengt worden. Laut dem Sender ist die Gruppe eine Volksmiliz, deren Mehrheit schiitische Einheiten darstellen.

Keine der auf dem irakischen Territorium aktiven Terrorgruppen erklärte sich bisher für den Anschlag verantwortlich.