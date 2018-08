Der oppositionelle russische Journalist Wladimir Kara-Mursa wird unter den Personen sein, die den Sarg des ehemaligen republikanischen US-Senators John McCain am Samstag zum Gedenkgottesdienst in der Washington National Cathedral tragen werden. Dies berichtete die US-Zeitschrift „Politico“.

Laut der Zeitschrift hatte McCain seine eigene Beerdigung recht verantwortungsvoll geplant. Seine Sargträger habe er im Voraus gewählt.

Im April soll eine gemeinsamer Freund des republikanischen Senators und des russischen Journalisten eine entsprechende Bitte an Kara-Mursa übermittelt haben. Der Letztere sei über das Angebot zwar „schockiert" gewesen, habe es jedoch angenommen: „Das wird die herzzerreißendste Ehre sein", soll er er gegenüber der Zeitschrift gesagt haben.

Darüber hinaus sollen auch der ehemalige demokratische Vizepräsident Joe Biden, der ehemalige demokratische Senator Russ Feingold (vom US-Bundesstaat Wisconsin), der Ex-Verteidigungsminister William Cohen sowie einige von McCains Freunden wie der Schauspieler Warren Beatty unter den Auserwählten sein.

Der Senator des US-Bundesstaats Arizona starb im Alter von 81 Jahren an einem Hirntumor, der vor knapp einem Jahr diagnostiziert worden war. McCain soll am 2. September in Annapolis, der Hauptstadt von Maryland, beerdigt werden. Der Politiker der Republikanischen Partei hatte einst im Vietnamkrieg als Bomberpilot gekämpft und galt als einer der anti-russischsten US-Politiker.