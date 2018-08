Nato-Ausbilder in ukrainischer Armee im Donbass eingetroffen - Lugansk

„Das systematische Heranziehen von Nato-Militärausbildern durch die Behörden in Kiew zur Vorbereitung von terroristischen Sabotagegruppen erschwert den Prozess der Friedensregelung", sagte er. Nato-Ausbilder seien von der Lugansker Volksmiliz auf dem Gelände einer Touristenherberge in der Nähe der Siedlung Pschenitschnoje im Osten des Gebietes Lugansk gesehen worden, so Marotschko.

Nach Angaben der Lugansker Volksmiliz sollen die ukrainischen Militärs in der nächsten Zeit an die Berührungslinie vorrücken.

In der Nacht auf Mittag war im Donbass eine Waffenruhe eingeleitet worden, die mit dem Beginn des neuen Schuljahres zusammenhängt. Dies ist bereits der vierte Versuch in diesem Jahr, Frieden in der Region herzustellen.