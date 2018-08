Moskau: Warum halten sich US-Truppen in Syrien östlich des Euphrat auf?

„Wenn die US-Amerikaner selbst sagen, dass sie den „Islamischen Staat"* zerschlagen haben, welche Probleme sollte es dann geben?" sagte er. Den Aufenthalt von US-Truppen jenseits des Euphrat hätte es ursprünglich nicht geben sollen, betonte Bogdanow. „Warum sollen sie dort auch heute bleiben?"

Moskau halte die weitere Stationierung der US-Truppen in Syrien für sinnlos, so Bogdanow. Allerdings ergebe sich die Frage, wer die USA im Syrischen Gebiet ablösen werde.