Wegen sexueller Übergriffe: Ermittlungen gegen Gérard Depardieu eingeleitet

Die Anzeige sei von einer 22-jährigen Schauspielerin eingereicht worden. Sie habe sich bei der Gendarmerie in Lambesc in der Region Aix-en-Provence gemeldet und angegeben, dass sie am 6. und am 13. August von Depardieu sexuell missbraucht worden sei.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: #MeToo-Aktivistin und Weinstein-Opfer der Vergewaltigung beschuldigt

© REUTERS / Shannon Stapleton Wegen Vergewaltigung angeklagt: Harvey Weinstein festgenommen

Depardieu und die Frau, an der er sich vergangen haben soll, sollen sich laut der Zeitung „Le Parisien” gekannt haben. Zu den Straftaten sei es demnach in der Pariser Villa des Schauspielers bei einer Theaterprobe gekommen.

Depardieus Anwalt Hervé Temime sagte gegenüber BFMTV, der Schauspieler weise jeden Vorwurf von „Aggression“ und „Vergewaltigung“ zurück.

„Gerard Depardieu ist schockiert, dieser Vorwurf widerspricht dem, wer er ist und was er respektiert”, fügte Temime hinzu.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Den Haag: Promi-Politikerin klagt über Vergewaltigung durch Muslime und stirbt