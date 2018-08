Zensur ad absurdum: Kiew verbietet Impfstoff wegen Anwendungsvorschrift auf Russisch

Grund dafür sollen Anwendungsvorschriften in russischer Sprache sein, was gegen die gesetzlichen Normen in der Ukraine verstößt.

„Verkauf, Lagerung und Verwendung von „Pentaxim“ (Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis) sind aufgrund von Kennzeichnungen in einer Fremdsprache (Russisch) verboten“, hieß es in der Erklärung.

