Russland setzt auf Weiterentwicklung der Nordostpassage und der Arktis – Medwedew

Russland will laut dem Ministerpräsidenten des Landes, Dmitri Medwedew, die Nordostpassage und die Schifffahrt in der Arktis auch weiterhin entwickeln.

„Wir werden die Nordostpassage weiter entwickeln, die Schifffahrt in der Arktis sichern und die wichtigsten Entwicklungszonen für die industrielle Erschließung der Region bilden. Natürlich werden in der Zukunft erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, um die Anbindung dieser einzigartigen Region zu erreichen und ihr kolossales Wirtschaftspotential zu realisieren“, sagte Medwedew bei einem Ministertreffen zu Fragen der Finanzierung von regionalen Entwicklungsprogrammen in Russland.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Polarmeer: Russlands Marinesoldaten stürmen eine strategisch wichtige Bucht

© Sputnik / Wera Kostamo Moskau warnt vor Konflikten in Arktis

Der Nördliche Seeweg entlang der russischen Küste des Nordpolarmeeres ist der kürzeste maritime Handelsweg zwischen Europa und Asien.

Die Entwicklung der Nordostpassage – dem kürzesten Seeweg von Asien nach Europa – kann für viele Unternehmen von Interesse sein. Der Containertransport wird günstiger werden als über die südliche Route. Die Nordostpassage soll die Häfen Nordostasiens (China, Japan, Süd-Korea) mit denen von Nordeuropa (Rotterdam, Hamburg u.a.) verbinden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Armata“ für Arktis-Einsatz? Russland stellt Panzer auf die Probe