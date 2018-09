Amerikanisches U-Boot vor Gibraltar gesichtet – Medien

Ein amerikanisches Atom-U-Boot USS Newport News vom Typ „Los Angeles“ ist in den Hafen von Gibraltar im Mittelmeer eingelaufen, berichtet die Lokalzeitung Gibraltar Chronicle.

Laut der Zeitung wurde das U-Boot am Donnerstagabend im Hafengebiet von Gibraltar gesichtet.

Ein spanisches Zollschiff habe versucht, sich dem Fahrzeug anzunähern, sei aber von der Polizei von Gibraltar abgefangen worden.

Das Pentagon bestätigte die Präsenz des U-Boots in Gibraltar und erklärte, es sei „ein geplanter logistischer Besuch“.

© AP Photo / Fabrizio Bensch/Pool US-Trägerkampfgruppe erneut im Mittelmeer eingetroffen

Zuvor hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, verkündet, Terroristen von „Haiʾat Tahrir asch-Scham“ würden eine Provokation vorbereiteten, um Damaskus des Einsatzes von Chemiewaffen gegen Zivilisten in der syrischen Provinz Idlib zu bezichtigen. Dies könne dann als Vorwand für einen Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf Regierungsobjekte in Syrien dienen.

Zu diesem Zweck, so Konaschenkow, sei ein US-Zerstörer mit 56 Marschflugkörpern an Bord im Persischen Golf eingetroffen und ein Bomber B-1B auf den Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar verlegt worden.