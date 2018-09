Chemnitz, Zeitumstellung und medizinisches Cannabis: Bundestag-Gezwitscher, Folge 6

Diese Woche ist das Zwitschern im Bundestag sehr laut und kontrovers gewesen. Das lag und liegt an den Vorfällen in Chemnitz. Aber auch der Verfassungsschutz steht unter Beschuss. Immerhin gibt es auch einen Lichtblick: Die Sommerzeit bleibt, Zeitumstellung gehört der Vergangenheit an. Und aus Holland kommt mehr medizinischer Cannabis.

Zu Chemnitz verkündet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in aller Sachlichkeit, die Tat werde umfassend aufgeklärt und kritisiert zugleich das Verhalten einiger Demonstranten vom Sonntag.

Es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird. (SK) — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 27. August 2018

Doch die Aufklärung wird keiner abwarten, es wird vielmehr ein Streit um den Tod Daniel H.s entfachen und Schuldzuweisungen von allen Seiten prasseln. Aus den Reihen der Grünen heißt es etwa, dass an dieser Entwicklung die AfD die Schuld trage:

Gauland 2017: "Wir werden sie jagen… und unser Volk zurückholen."#Chemnitz 2018: Gewalttätige RassistInnen jagen MigrantInnen auf offener Straße. Die Polizei ist überfordert.



Die Verrohung der Sprache ist eine Gefahr für Leib und Leben. #c2608 #c2708 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 27. August 2018

Die Linke stößt ins selbe Horn und spricht der AfD ihre Berechtigung in einer Demokratie ab:

Das ist das Ergebnis der nationalistischen und rassistischen #Volksverhetzung der #AfD auch im #Bundestag. Für #Rassismus, Hass und Gewalt gibt es keine demokratische Legitimation durch Wahlen. https://t.co/TfVgNEZaH2 via @zeitonline — Dr. Achim Kessler, MdB (@AchimKesslerMdB) 27. August 2018

Die AfD wiederum legt das ganze Gewicht auf die vorangegangene Tat und drückt in Sachen Demo ein Auge zu:

+++ Wieder nur ein "#Einzelfall"? +++

Dürfen wir jetzt nach #Chemnitz sagen, dass wir solche zugewanderten Messerstecher nicht haben und finanzieren wollen? Oder sind wir dann wieder böse Rassisten?#AfD #Bundestag

➡️ https://t.co/XuumVLxPpJ pic.twitter.com/3M1bxTIsp9 — Martin Reichardt, MdB (@M_Reichardt_AfD) 27. August 2018

Wie als gälte es, die Streitparteien zu beruhigen, verkündet Kirsten-Kappert Gonther, dass bald mehr Cannabis nach Deutschland kommt. Allerdings wünscht sie sich, dass die Deutschen in der Sache selbst mehr gärtnern würden:

Besser spät als nie. Dank dem beständigen Druck von @GrueneBundestag @NiemaMovassat @WSchinnenburg. Wann kommt endlich der Anbau in Deutschland? Peinlich, dass der bisher versemmelt wurde. #cannabis https://t.co/nzgs81ROVB — Kirsten Kappert-Gonther (@KirstenKappert) 27. August 2018

Ihr Tweet nützt nichts, das Thema soll die gesamte Woche weiter schwelen. Neben ihm entspannt sich am Dienstag die Renten-Debatte, die in der Nacht zu Mittwoch fein säuberlich zu einem Rentenpaket geschnürt wird.

Aus der SPD wird der Vorwurf gegen die Union laut, dass sie nicht so recht Lust habe, Finanzen in diese Richtung fließen zu lassen:

Die öff. Haushalte haben 2018 bisher 48 Mrd. € Überschuss erzielt. Diese wollen wir nutzen um die Weichen u.a. für stabile #Rente|n, bezahlbare #Miete|n und eine verbesserte #Pflege zu stellen. Dafür muss die Union aber den Fuß von der Bremse nehmen!https://t.co/aA5gpLwFL5 — Bettina Müller (@BetMueller) 27. August 2018

Auch von links kommen Zweifel auf, dass es in dem Bereich auch mal eine Beschleunigung und nicht nur die ewige Bremserei geben kann:

Merkel will keine Verunsicherung bei der Rente. Warum verweigert sie aber denn Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des Rentenniveaus? #Rente — Sönke Rix MdB (@SoenkeRix) 26. August 2018

Die CDU wird den Fuß jedoch etwas von der Bremse nehmen – zumindest aus Sicht der SPD –, doch vorher will zumindest CDU-Politiker Sebastian Steineke seine pragmatische Sicht auf den Gegenstand Rente und seine Nützlichkeit fürs politische Weiterkommen zum besten geben:

Sie sollten eigentlich 2017 gemerkt haben, dass ein Rentenwahlkampf gar nix bringt. — Sebastian Steineke (@SteinekeCDU) 27. August 2018

Wie ist es eigentlich mit Werbung für Abtreibung, stellt sich mancher am Mittwoch die Frage. Bislang ist das nicht erlaubt, in Kassel soll zwei Frauenärztinnen der Prozess gemacht werden und draußen wird demonstriert.

Einen Blick auf den Protest twittert Grünenpolitikerin Ulle Schauws:

In Kassel berät sich das Gericht jetzt zu #219a. Vor der Tür stehen viele solidarische Unterstützer*innen @ProChoice_DE @AKFinfo — gute Stimmung, vor allem als die beiden Ärztinnen rauskommen 🚺💪 pic.twitter.com/vDsFYCUI8e — Ulle Schauws ❕ (@ulle_schauws) 29. August 2018

Empört darüber, dass die beiden Frauen sich überhaupt vor Gericht verantworten müssen, zeigt sich Katja Suding von der FDP:

Frauen, die sich über Schwangerschaftsabbrüche informieren möchten, müssen einen Zugang zu seriösen Informationen erhalten. Ärztinnen und Ärzte, die seriöse Informationen bereitstellen, gehören nicht vor Gericht! #219a https://t.co/8WNt9k9mVx — KatjaSuding (@KatjaSuding) 29. August 2018

Und die SPD betont, dass Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche haben und Mediziner darum in der Pflicht stehen, medizinisches Wissen auch in diesem Bereich zu erwerben und zu vermitteln.

Frauen haben ein Recht auf Informationen über Schwangerschaftsabbrüche. Wichtig ist auch, dass angehende Mediziner*innen in ihrer Ausbildung lernen, wie Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. #219a #wegmit219a #hbbue https://t.co/zbtK8lIi8S — Steffi Dehne (@SteffiD) 29. August 2018

Plötzlich ist er am Donnerstag wieder im Rampenlicht: der „Hutbürger“, der nie darin stehen wollte. Der LKA-Beamte und Pegida-Mann wollte Mitarbeiter eines ZDF-Team an Aufnahmen auf einer Pegida-Demo hindern. Das hat nicht so recht geklappt, stattdessen muss er jetzt seinen Posten räumen. Richtig so, findet Karamba Diaby von der SPD.

Der "#Hutbürger" muss den Polizeidienst verlassen. Er hatte ein ZDF-Team auf einer Pegida-Demo beschimpft. Eine konsequente Entscheidung. — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) 30. August 2018

Am selben Tag nimmt der Satiriker Jan Böhmermann das Bundesland Sachsen und den Hutbürger auf die Schippe und verdient sich damit eine Einladung des Linkenpolitikers Sören Pellmanns in seinen Wahlkreis – mit der Versprechung, dass dort hutbürgerfreie Zone sei.

Lieber @janboehm & Liebes @neomagazin, ich lade Sie hiermit herzlich zu einem Besuch in meinem #Direktwahlkreis in #Leipzig-Süd, teil einer wunderbar bunten, weltoffenen sächsischen #Metropole, ein! Hier gibt’s auch keine #Hutbürger, wetten dass? https://t.co/s9En76zFC3 — Sören Pellmann (@LINKEPELLI) 30. August 2018

Geht mir nicht aus dem Kopf: Der Präsident des Bundesamtes für VerfassungsSCHUTZ hat offenbar gezielt ein VERFASSUNGSORGAN hintergangen. Vor dieser Selbsterhebung des Präsidenten #Maaßen über die Verfassung und den Auftrag der Behörde müssen wir uns schützen. Er ist untragbar. — Petra Sitte (@Petra_Sitte_MdB) 31. August 2018

Und die auslaufende Woche beschert am Freitag noch eine Überraschung, denn in den Fokus rückt der Verfassungsschutz, genauer seine Spitze in Person Hans-Georg Maaßens. Er soll Informationen des Nachrichtendienstes an den AfD-Politiker Alexander Gauland weitergereicht haben. Außerdem soll er Informationen um einen V-Mann im Fall Amri geheim gehalten haben. Für die Linke ein klares No-Go:

Die SPD formuliert es noch deutlicher:

#Verfassungsschutzpräsident belügt das Parlament? Dann muss er gehen! Der Bundesinnenminister darf auf dem rechten Auge nicht blind sein! — Hilde Mattheis (@HildeMattheis) 31. August 2018

Eine (wohl) gute Nachricht gibt es am Freitag auch: die Zeitumstellung ist wohl Geschichte, die Uhren werden künftig das ganze Jahr in Frieden gelassen:

In der Frage zumindest geben sich alle Parteien einig. Vielleicht ein ganz guter Punkt, um aus dem Gezwitscher auszusteigen und das Wochenende in dem Wissen zu genießen, dass wenigstens die Uhrzeit stabil bleibt, wenn schon die Zeit es nicht ist.