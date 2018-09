Studie: Das sind die Länder mit dem größten Alkohol-Konsum

Etwa 2,4 Milliarden erwachsene Menschen auf der Welt trinken regelmäßig Alkohol - also jeder Dritte, darunter 1,5 Milliarden Männer und 0,9 Milliarden Frauen. Dies ergab eine Studie des Projekts Global Burden of Disease Alkohol. Die Analyse hat gezeigt, in welchen Ländern Männer und Frauen am meisten Alkohol konsumieren.