Mitarbeiter Assanges spurlos verschwunden – Polizei ermittelt

Arjen Kamphuis hat die weltweit bekannte Enthüllungsplattform als Cybersicherheitsexperte unterstützt. Der Mann wurde zuletzt Berichten zufolge am 20. August im norwegischen Bodø gesehen, als er per Schiene nach Trondheim unterwegs war.

„Wir haben Ermittlungen eingeleitet“, teilte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP mit.

Die Plattform Wikileaks war 2006 von Julian Assange mit dem Ziel eingerichtet worden, durch Veröffentlichung vertraulicher Dokumente Korruption und Übergriffe in Zentralasien, China und Russland zu enthüllen.

​In den Folgejahren begann WikiLeaks Enthüllungsmaterial auch über westliche Regierungen, insbesondere über US-Staatsspionage, zu veröffentlichen. Der Wikileaks-Gründer sitzt seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London fest, wo er Zuflucht suchte. In Schweden werden dem gebürtigen Australier Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Doch Assange befürchtet eine Auslieferung an die USA, wenn er sich der schwedischen Justiz stellen sollte.