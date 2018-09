Deutschland: Polizeieinsatz wegen Maschinenpistole – aus Lego

Eine Maschinenpistole aus Lego-Steinen hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das berichtete die Agentur DPA am Dienstag.

Demnach alarmierten Augenzeugen am Montagabend die Polizei in Ludwigshafen, nachdem sie in einer Wohnung einen Mann mit einer Maschinenpistole gesehen hatten.

Wie es weiter heißt, stießen Spezialkräfte in der Wohnung auf zwei junge Männer im Altern von 19 und 23 Jahren

Es soll sich herausgestellt haben, dass ein Mann eine Maschinenpistole aus schwarzen Lego-Steinen nachgebaut hat. Ein weiterer soll mit der vermeintlichen Waffe am Fenster hantiert haben. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Zuvor hatte die Zeitung „New York Post“ berichtet, dass ein US-Amerikaner für einen Raub mit Einsatz einer Spielzeugpistole zu 11 Jahren Haft verurteilt worden ist.