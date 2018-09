Immer Glamour-Diva gewesen? Kim Kardashian veröffentlicht FOTO aus den 1990ern

Einige User fanden, dass Kim sich seit 1998 sehr verändert hat und fragten, ob sie die Nase oder die Lippen einer Schönheits-OP unterzogen hätte. Andere sahen den Eintrag als Anlass, Kritik an der Prominenten zu üben. „Dein Vater muss sich in seinem Grab umdrehen, wenn er sieht, was aus seinen Töchtern geworden ist“, schrieb eine Benutzerin unter dem Namen debraellis8815.

Andere wiesen auf die typischen Merkmalen der 1990er hin, die in Kims Aussehen auftraten: schmale Augenbrauen, kleine Haarklammern in Form eines Schmetterlings und Lidschatten mit metallischem Glanz. „Ich vermisse diese Tage“, schrieb eine Userin maryalicia88.

Früher hatte eine Outfit-Panne bei einer Party in Los Angeles das Geheimnis von Kim Kardashians kurviger Figur enthüllt.