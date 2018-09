Brasilien: Messerangriff auf führenden Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro - VIDEO

Bei dem Angriff habe er einen Messerstich in den Bauch bekommen.

Sein Zustand sei im Moment stabil.

Der Angriff ereignete sich am Donnerstag in der Stadt Juiz de Fora. Im Internet sind bereits Videos aufgetaucht, die den Moment des Angriffes zeigen. Zu sehen ist, wie Bolsonaro auf Schultern getragen wird und plötzlich einen kurzen Messerstich in den Bauchbereich bekommt.

Der Angreifer ist wegen der Menschenmenge nicht zu sehen.

Vídeo por outro ângulo mostra o momento exato da facada em Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/QOJSHtj9kq — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) September 6, 2018

​Nach der Bekanntgabe, dass der ehemalige Präsident Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva nicht zu den Wahlen im Oktober zugelassen wird, galt Bolsonaro als einer der aussichtsreichsten Kandidaten.

Die brasilianische Polizei teilte unterdessen mit, dass der Angreifer direkt vor Ort gefasst werden konnte.