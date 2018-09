Gewalteskalation im Irak: Ausgangssperre in Basra verhängt

Alle, die sich auf der Straße befänden, würden festgenommen, heißt es in der Mitteilung.

>>Andere Sputnik-Artikel: Unruhen im Irak eskalieren — Demonstranten greifen Gebäude der Regionalverwaltung an

In der Zwei-Millionen-Stadt dauern seit Montag Proteste gegen Korruption, Stromsperren und Probleme bei der Trinkwasserversorgung an. Die Situation eskalierte am Freitag: Randalierer stürmten das iranische Konsulat und setzten es in Brand. Danach sollen die Demonstranten auch das amerikanische Konsulat angegriffen haben.

>>Andere Sputnik-Artikel: Warum Iraker jetzige Einmischung von USA und Uno gut finden