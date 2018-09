Miss Russland 2018 zeigt ihre atemberaubende Schönheit – FOTOs

Die 18-jährige Julia stammt aus der Stadt Tscheboksary in der russischen Teilrepublik Tschuwaschien. Die Poljatschichina wird Russland beim internationalen Schönheitswettbewerb „Miss Universe 2018“ in Bangkok am 17. Dezember vertreten.

„Julia studiert gerade Journalismus an der Tschuwaschischen Universität, liebt Sport, lernt Fremdsprachen und ist ein begeisterter Leser“, sagte eine Vertreterin der Organisatoren des Wettbewerbs „Miss Russland 2018“ gegenüber Journalisten.