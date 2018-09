Afghanistan: Mindestens 20 Militärs bei Taliban-Angriff getötet

Die Taliban-Kämpfer hätten in der Nacht auf Sonntag mehrere Kontrollpunkte in der Provinz Baghlan angegriffen. Derzeit sollen fünf Checkpoints von Militärangehörigen sowie acht Polizeikontrollen und mehrere Dörfer der Provinz Baghlan unter Kontrolle der Kämpfer stehen, so der TV-Sender.

© AP Photo / Rahmat Gal IS-Terroristenführer in Afghanistan getötet

Laut Tolo news haben die Taliban-Kämpfer bereits die Verantwortung für den Vorfall übernommen und behaupten, „dutzende“ afghanische Militärs seien infolge des nächtlichen Angriffs ums Leben gekommen.

In Afghanistan wird eine militärische Konfrontation zwischen Regierungskräften und Kämpfern der radikalen Taliban-Bewegung ausgetragen. Dieser war es zuvor gelungen, weite Teile der ländlichen Gebiete des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Zudem ist sie auch dabei, große Städte anzugreifen. Die Einflussnahme des Islamischen Staates* im Land wächst. Die Nationalen Verteidigungskräfte Afghanistans führen gemeinsame Einsätze im Kampf gegen den Terrorismus im ganzen Land durch.

*„Islamischer Staat“ (auch IS/Daesh) – eine in Russland verbotene Terrorvereinigung