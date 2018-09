Vorsicht im Urlaubsparadies! Giftschlangen an Thailands Stränden gesichtet

Die Warnung des Portals ist erklungen, nachdem ein Einheimischer ein Video mit einer Seeschlange aufgenommen hatte, der er am Stand Nai Yang von Phuket begegnet war, und es in den sozialen Netzwerken gepostet hatte.

Im Weiteren stellte sich heraus, dass dies nicht die erste Seeschlange an der Küste von Phuket in der vergangenen Woche gewesen sei. Am Mittwoch, dem 5. September, habe man zwei tote Seeschlangen am Strand Patong gefunden.

Der Präsident des Phuket Lifeguard Clubs (der Organisation, die für die Sicherheit der Touristen auf dem Wasser verantwortlich ist — Anm. d. Red.), Prathaiyut Chuayuan, meinte, dass am Auftauchen von Schlangen am Strand nichts ungewöhnlich sei. Das komme ab und zu vor.

„In den meisten Fällen finden wir sie bereits im toten Zustand, da sie an das Leben auf dem Festland nicht angepasst sind“, sagte er.

Der Chef des Phuket Lifeguard Clubs warnte die Touristen jedoch, dass es gefährlich sei, die Schlangen zu beunruhigen und zu berühren. Sollte jemand eine Schlange entdecken, müsse er dies den in der Nähe befindlichen Rettungskräften mitteilen.

„Sollte eine Schlange jemanden gebissen haben, so teilen Sie dies bitte unverzüglich den Rettungskräften mit, damit sie erste Hilfe leisten können. Seien Sie vorsichtig, denn diese Schlangen sind giftig“, fügte er hinzu.