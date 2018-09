Bereits 70 Tote in Südeuropa: Kommt das West-Nil-Virus nach Deutschland?

Am West-Nil-Virus waren in den vergangenen Wochen 800 Menschen in Südeuropa erkrankt. 70 davon starben. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete, ist nun ebenfalls ein Bartkauz in Halle (Saale) an dem Virus verendet. Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems untersucht nun in Halle gefangene Mücken auf den Erreger, die Resultate könnten in der kommenden Woche vorliegen. Einige heimische Mücken-Arten kommen als Überträger der West-Nil-Viren infrage.

Sollte sich das Virus in einigen der gefangenen Mücken finden, stünde fest, woher der Bartkauz den Erreger hatte. Experten erwarten bereits seit Jahren, dass die West-Nil-Viren den Sprung über die Alpen schaffen. Südlich davon kursieren die Erreger bereits.

Die lang anhaltende Hitze im Sommer 2018 könnte die Ausbreitung der Erreger begünstigt haben. Bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius vermehren sich die Viren deutlich schneller als bei kühler Witterung.

Der Nachweis des West-Nil-Virus gelang erstmals im Jahre 1937 bei einer Frau mit unklarem Fieber in der Provinz West-Nile von Uganda, wonach die Krankheit benannt wurde. Als 1999 erstmals Fälle in Nordamerika auftraten, erhielt die Krankheit internationale Aufmerksamkeit.

West-Nil-Virus in Europa: Schon 21 Tote allein in Griechenland https://t.co/hFxCSURLsF Viren pic.twitter.com/jNaTbnDs6g — medikation (@medikation) 10. September 2018

In knapp 80 Prozent der Fälle bleibt die Infektion unbemerkt und es treten keine Symptome auf. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO erleidet im Durchschnitt nur einer von 150 Infizierten schwere Komplikationen, die zum Tod führen können.

Medikamente oder eine Impfung gibt es bislang nicht gegen das Virus. Lange Kleidung und chemische Abwehrmittel bieten den besten Schutz vor womöglich infektiösen Stichen. Einige der West-Nil-übertragenden Mücken stechen nicht nur abends, sondern den ganzen Tag über.