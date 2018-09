Mindestens drei Passanten sind ums Leben gekommen, als ein Geländewagen in China in eine Menschenmenge gerast war. Wie die Zeitung „Paper“ schreibt, wurden 43 Menschen verletzt.

Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am Mittwochabend (Ortszeit) in der Stadt Hengyang in der Provinz Hunan. Der Fahrer wurde festgenommen. Ermittler klären die Umstände des Unfalls.

