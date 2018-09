Im Norden der Krim wurden wieder erhöhte Schadstoffwerte gemessen

Im Norden der Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind in der Luft erneut erhöhte Schadstoffwerte gemessen worden. Quelle der Verseuchung sei wie bisher der dem Chemiewerk Krimer Titan gehörende austrocknende Säurebecken, teilte die Chefin der Krimer Verbraucherschutzbehörde, Natalia Penkowskaja, am Freitag in der Hauptstadt Simferopol mit.