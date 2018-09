„Einer der gefährlichsten Hurrikane“: „Florence“ trifft auf US-Küste – VIDEO

Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das den Hurrikan „Florence“ zeigt, der die US-Küste erreicht hat. Der YouTube-Kanal „The Weather Nutz“ hat übertragen, wie der Hurrikan in der Stadt Wilmington (US-Bundestaat North Carolina) tobt.

Meteorologen bezeichnen „Florence“ als einen der gefährlichsten Hurrikane der letzten Jahre.

In den vorigen Tagen hatte der Hurrikan bereits an Stärke nachgelassen und war in die Kategorie eins gerutscht, die Windgeschwindigkeit war von 215 auf 150 Stundenkilometer gefallen. Experten warnen aber, es könne zu großflächigen Überschwemmungen kommen.

Am Freitag erreichte „Florence“ die Küste von North Carolina. Es wird erwartet, dass der Hurrikan sich weiter nach Süden bewegen wird.

Mehrere US-Bundesstaaten hatten den Ausnahmezustand erklärt und Evakuierung angeordnet. Fast 1500 Flüge wurden im Süd-Osten des Landes gestrichen.