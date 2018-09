Britische Zeitung über russischen Raketenwerfer entsetzt – VIDEO

„Russland gab bei seinen größten Militärübungen seit Jahrzehnten der Welt Einblick in das furchterregende Mehrfachraketenwerfersystem des Typs „Uragan"", heißt es in dem Sun-Artikel.

Die Aufnahmen von dem Militärmanöver auf dem Übungsplatz Zugol in der Region Transbaikalien lassen einem das Blut in den Adern gefrieren, so die Zeitung.

Laut der Zeitung zeigen die „erschreckenden" Aufnahmen, wie die 20 Tonnen wiegende Kampfmaschine 280 Kilogramm schwere Raketen mit einer Geschwindigkeit von zwei Mal pro Sekunde abfeuere. Dabei sei bei dem Militärmanöver „Wostok2018" eine große Anzahl russischer Militärtechnik präsentiert worden.

An dem seit 11. bis 17. September in den Militärbezirken Ost und Zentrum stattfindenden Militärmanöver „Wostok 2018" nehmen fast 300.000 Soldaten der Landstreitkräfte, der Luftwaffe und der Marine teil. Mehr als eintausend Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen, 36.000 Panzer und gepanzerte Kampfwagen sowie rund 80 Schiffe sind im Einsatz. Verteidigungsminister Sergej Schoigu befehligt das Großmanöver persönlich.