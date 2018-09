Kiewer Geheimdienste planten Anschlag auf Bürgermeister im Donbass – Lugansk

Ein Mann namens Wassili Hiljuk solle sich bei der Behörde gemeldet und gestanden haben, dass er früher durch den ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) angeworben worden sei, sagte ein Amtssprecher.

>>Andere Sputnik-Artikel: „Heiße Phase des Kriegs“: US-Sonderbeauftragter für Ukraine bewertet Donbass-Konflikt

„Die Geheimdienste der Ukraine haben ein Attentat mit Einsatz eines Sprengsatzes auf den Bürgermeister von Brjanka Nikolaj Morgunow (…)vorbereitet. Das gab ein SBU-Agent unter dem Pseudonym Brjanka an, der eine Selbstanzeige beim Ministerium für Staatssicherheit der Volksrepublik Lugansk erstattete”, hieß es aus dem Ministerium.

Hiljuk wurde demnach beauftragt, sich ins Vertrauen eines Beamten in einer Bezirksabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit in der Stadt Stakhanow einzuschleichen sowie den Aufenthaltsort des Verwaltungschefs von Brjanka ausfindig zu machen und diese Informationen an den SBU weiterzugeben.

>>Andere Sputnik-Artikel: Westliche Geheimdienste in Mord von Sachartschenko involviert – Donezk