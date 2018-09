Was hält Trump von seiner Frisur? – Pornostar antwortet

Die amerikanische Pornodarstellerin Stormy Daniels, die nach eigenem Bekunden eine Affäre mit dem US-Staatschef Donald Trump hatte, hat in ihrem Buch „Full Disclosure“ erzählt, dass sie sich bei dem Präsidenten über seine Haare erkundigt hat. Darüber schreibt die Zeitung „The Guardian“.

Laut Daniels sagte Trump, er wisse, dass seine Haare „albern“ seien, weil er einen Spiegel habe. Trump soll ihr gesagt haben, dass viele Promistilisten ihm angeboten hätten, seine Frisur in Ordnung zu bringen. Aber er wolle dies nicht: „Das ist mein Ding. Das ist mein Markenzeichen.“

Anfang Januar war berichtet worden, dass der Journalist Michael Wolf in seinem Buch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ unter Berufung auf die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, das Geheimnis der ungewöhnlichen Frisur von Donald Trump offenbart hätte.