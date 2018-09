Mutmaßliche IS-Anhängerin in Düsseldorf festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in Düsseldorf eine mutmaßliche Anhängerin der Terrormiliz „Islamischer Staat“* von Beamten der Bundespolizei festnehmen lassen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde vom Freitag hervor.

„Die Bundesanwaltschaft hat heute (21. September 2018) aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 24. September 2015 die 20-jährige deutsch-algerische Staatsangehörige Sarah O. in Düsseldorf durch Beamte der Bundespolizei festnehmen lassen. Die Beschuldigte ist dringend verdächtig, sich als Mitglied an der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat (IS)“ beteiligt zu haben“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben der Behörde verließ die Frau im Oktober 2013 Deutschland, um sich in Syrien der Terrormiliz im Kampf gegen die Regierungsarmee anzuschließen. Sie habe eine Ausbildung im Umgang mit Schusswaffen erhalten und Anfang 2014 einen aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer geheiratet. Die Festgenommene habe sich in die Entscheidungs- und Befehlsstruktur der Terrorgruppierung eingegliedert und ab Februar 2014 gemeinsam mit ihrem Mann Wach- und Polizeidienste zur Sicherung der vom IS kontrollierten Gebiete übernommen. Sarah O. habe dafür ein monatliches Gehalt sowie eine möblierte Wohnung bekommen.

Anfang dieses Jahres habe sich die Frau nach ihrer Flucht türkischen Sicherheitskräften gestellt. Am 21. September 2018 sei sie nach Deutschland abgeschoben und bei ihrer Einreise festgenommen worden.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung.