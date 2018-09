Millionärstochter isst Flughafen-Sandwich und stirbt – Britische Medien

Die 15-jährige Natasha Ednan-Laperouse, Tochter des britischen Spielzeugmagnaten Nadim Ednan-Laperouse, ist an einer schweren allergischen Reaktion gestorben, nachdem sie ein im Flughafen London Heathrow gekauftes Baguette gegessen hatte. Das berichten britische Medien am Sonntag.

Der Vorfall ereignete sich im Juli 2016, als die Jugendliche mit ihrem Vater und einer Freundin von London nach Nizza flog. Die Todesursache wird laut dem britischen Sender BBC erst jetzt offiziell mitgeteilt. Demzufolge läuft derzeit die Vorbereitung zur Anhörung in der Sache im Untersuchungsgericht, die am Montag stattfinden soll.

Medienberichten zufolge wurde die allergische Reaktion durch Sesamsamen verursacht, die nicht auf die Kruste aufgestreut, sondern in den Teig gegeben worden seien. Die Samen sind ein starkes Allergen und müssen in der Regel auf der Verpackung des Produktes angegeben werden. Diese Forderung betreffe jedoch kein Essen, das vor Ort an demselben Tag zubereitet und verkauft wird, was bei dem von Natasha gekauften Sandwich der Fall gewesen sei.

Die 15-Jährige habe während des Fluges der Gesellschaft British Airways einen Kollaps erlitten. Ihr Vater habe ihr zwei Injektionen von Antihistaminikum gegeben, die Jugendliche sei jedoch wenige Stunden nach der Landung in einem Krankenhaus von Nizza gestorben.

Nadim Ednan-Laperouse ist der Gründer des Spielzeugherstellers Wow Toys.