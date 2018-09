Kriegsverbrecher-Prozess von Düsseldorf: Syrer zu Höchststrafe verurteilt

Das Oberlandesgericht (OLG) in Düsseldorf hat einen 43-jährigen Syrer als Kriegsverbrecher zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann ist nach Überzeugung der Ermittler für Kriegsverbrechen in Form von Folter und Mord sowie Entführungen verantwortlich. Dies erklärte am Montag der Vorsitzende Richter Frank Schreiber.