Sturmtief „Fabienne”: Eine Tote, Verletzte und massive Schäden

Das Sturmtief „Fabienne“ hat am Sonntag und in der Nacht auf Montag viel Chaos in Süd- und Mitteldeutschland angerichtet sowie ein Todesopfer gefordert.

Die Orkanböen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 159 Km/h. Der Süden Hessens, Teile Thüringens sowie Regionen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen waren besonders betroffen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren an vielen Orten im Dauereinsatz.

Der Polizei im Landkreis Bamberg zufolge wurde am Sonntagabend eine 78 Jahre alte Frau von einem umstürzenden Baum auf einem Campingplatz in Oberfranken (Bayern) erschlagen.

In Baden-Württemberg wurde ein vierjähriger Junge am Kopf lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Kind soll in einem Auto gesessen haben, auf das eine Orkanböe eine große Buche gekippt hatte.

In einigen Teilen von Süd- und Mitteldeutschland mussten Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Vor allem schwer getroffen war der Erzgebirgskreis in Sachsen. Anrufer hätten von einem Tornado berichtet, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr.

