Der bekannte französische Schauspieler Gérard Depardieu hat in einem Interview für die Zeitung „Nice-Matin“ den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron verglichen.

Auf die Frage des Journalisten über die Freundschaftsbeziehungen zu dem russischen Präsidenten bat der Schauspieler, „kein albernes Zeug zu reden“.

„30 Jahre sind vergangen, seitdem sich Russland verändert hat. (Russlands Präsident Wladimir) Putin ist so, wie er ist. Aber ich sage Ihnen, dass (Frankreichs Staatschef Emmanuel) Macron so wie Putin ist“, so Depardieu.

Im Jahr 2013 hatte Depardieu auf Erlass von Präsident Wladimir Putin die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Später erhielt der ständig außerhalb Russlands lebende Schauspieler eine Wohnsitzanmeldung in Saransk. Bei all dem ist er weiter ein Staatsbürger Frankreichs.