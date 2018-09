Petersburg und Berlin bekommen bald direkte Zugverbindung

Es werde nicht nötig sein, die Schienen neu zu verlegen, denn die Strecke werde über Kaliningrad unter Ausnutzung von bereits existierenden Schienenwegen durch Polen und die Baltikum-Länder führen. Darüber schreibt die Zeitung „Iswestija“ am Mittwoch.

© Sputnik / Stringer Ukraine will Zugverbindung mit Russland einstellen – Verkehrsminister

Wer heute mit dem Zug aus Sankt Petersburg nach Berlin reist, muss in Moskau umsteigen, wobei die Fahrt 32 Stunden in Anspruch nimmt. Schwierig ist es auch, per Eisenbahn aus Berlin nach Kaliningrad zu gelangen – man muss zweimal umsteigen.

Die Schaffung einer direkten Zugverbindung wird es ermöglichen, Touristenreisen nach Russland attraktiver zu machen, wobei die Fahrt aus Sankt Petersburg nach Kaliningrad nur etwa halb so viel Zeit erfordern wird.

Im Dezember 2017 begann das Russische Exportzentrum damit, die Möglichkeit für eine Zugverbindung über China nach Vietnam zu prüfen.